Prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi jubiluje

Rím/Bratislava 3. septembra (TASR) - Taliansky bankár a ekonóm Mario Draghi pôsobí ako guvernér Európskej centrálnej banky (European Central Bank - ECB). V nedeľu 3. septembra sa dožíva 70 rokov.Do funkcie prezidenta Európskej centrálnej banky bol zvolený v novembri 2011 ako nástupca francúzskeho finančníka Jean-Claude Tricheta.Mario Draghi sa narodil 3. septembra 1947 v talianskom Ríme. K hospodárskej tematike mal blízko už od mladosti, jeho otec sa v Taliansku podieľal na zavádzaní povojnovej meny. Vyštudoval ekonómiu na univerzite Sapienza. Vo vzdelávaní pokračoval na Massachusettskom technologickom inštitúte (Massachusetts Institute of Technology) v americkom štáte Massachusetts, kde v roku 1977 získal ekonomický doktorát.Na počiatku 80. rokov 20. storočia vyučoval ekonómiu na univerzite v talianskej Florencii. V rokoch 1984-1990 bol Mario Draghi výkonným riaditeľom Svetovej banky (World Bank). Neskôr vstúpil do politickej sféry. V roku 1991 začal pôsobiť na talianskom ministerstve financií a pripisuje sa mu kľúčová zásluha na tom, že behom desiatich rokov (1991-2001), ktoré v rezorte strávil, pripravil Taliansko na prijatie eura.Keď v roku 2001 prevzal taliansku vládu Silvio Berlusconi, Draghi z ministerstva odišiel a tri roky (2002-2005) vykonával funkciu viceprezidenta v bankovom dome Goldman Sachs International. Od októbra 2006 zastával post guvernéra Talianskej národnej banky.Taliansky bankár bol dlhodobým kandidátom na post prezidenta Európskej centrálnej banky. Za kandidáta na túto funkciu ho určila aj Rada ministrov počas stretnutia ministrov financií (Ecofin) 17. mája 2011. Koncom roka 2011 Mario Draghi prevzal prezidentské kreslo v ECB, na ktorej čele by mal stáť do októbra 2019.