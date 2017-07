Prezident Filipín požiadal Kongres o predĺženie stanného práva na juhu

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 18. júla (TASR) - Filipínsky prezident Rodrigo Duterte požiadal dnes tamojší zákonodarný zbor o predĺženie stanného práva v južnej časti krajiny, kde armáda pokračuje v bojoch proti militantom spriazneným s teroristickou organizáciou Islamský štát (IS).V liste adresovanom obom komorám Kongresu, ktorý prečítal prezidentov hovorca Ernesto Abella, sa konštatuje, že krvavú vzburu v meste Marawi na ostrove Mindanao nebude možné úplne potlačiť do 22. júla, keď sa mala platnosť uvedeného opatrenia skončiť.Duterte vyhlásil 23. mája stanné právo na 60 dní, čo je najdlhšie obdobie, aké mu dovoľuje ústava. Tá zároveň umožňuje hlave štátu požiadať Kongres o predĺženie, v tomto prípade do 31. decembra.Boje v meste Marawi, ktoré je baštou juhofilipínskych moslimov, si vyžiadali za necelé dva mesiace viac ako 550 mŕtvych vrátane 413 militantov. Ide pritom o najvážnejšiu bezpečnostnú krízu na Filipínach od nástupu Duterteho do funkcie v júni minulého roka.