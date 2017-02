Prezident Iohannis vyzval na riešenie krízy v Rumunsku vládnu stranu

Na snímke prezident Rumunska Klaus Werner Iohannis . Foto: TASR Foto: TASR

Bukurešť 8. februára (TASR) - Hlavnú zodpovednosť za vnútropolitickú krízu v Rumunsku nesie podľa názoru prezidenta Klausa Iohannisa vládnuca Sociálnodemokratická strana (PSD), od ktorej hlava štátu preto očakáva riešenie.Vyplýva to z vystúpenia, s ktorým v utorok najvyšší ústavný činiteľ predstúpil pred zákonodarcov využijúc svoje ústavné právomoci. Iohannis netajil, že krajina, v ktorej státisíce ľudí demonštrujú v uliciach, je v kríze, že ľudia sú nespokojní.PSD sa podľa jeho názoru zvláštnou kamikadze stratégiou dostala po víťazstve v decembrových parlamentných voľbách do konfliktu so značnou časťou spoločnosti. Demonštrantov, ako formuloval prezident, oprávnene pobúrilo, že vládna strana uprednostnila záujmy niekoľkých skorumpovaných politikov pred záujmami krajiny.V danej situácii je podľa jeho slov zrušenie kontroverzne prijatého nariadenia vlády a odvolanie jedného ministra primálo, vypísanie predčasných volieb však priveľa.Iohannis poprel, že by spochybňoval legitimitu súčasnej vlády alebo sa usiloval o jej zosadenie. Vládna PSD musí vládnuť, nie však hocijako, zdôraznil a vyzval koaličnú majoritu, aby dodržala sľuby spred volieb, neohrozovala ekonomické ukazovatele, ktoré sú v prípade Rumunska na vzostupe, nepostarala sa o sklamanie zahraničných partnerov krajiny. Ak PSD urýchlene situáciu nevyrieši, potom budem osobne iniciovať konzultácie s cieľom zmapovať možné riešenia, vyhlásil prezident.Poslanci PSD vnímali obsah prezidentových slov ako urážku a na protest opustili rokovaciu sieň parlamentu.Sklamanie z vystúpenia hlavy štátu vyjadril aj predseda Senátu a líder menšej koaličnej strany ALDE Calin Popescu Tariceanu, ktorý podľa vlastných slov očakával od prezidenta zmierlivý tón namiesto poučovacieho. Predseda PSD Liviu Dragnea vyjadril poľutovanie nad tým, že prezident podľa neho vystúpil s prejavom, ktorý namiesto zjednotenia národa prispel k jeho rozkolu. Privítal však, že si prezident neželá predčasné voľby a naopak si praje silnú vládu, čo môže podľa jeho slov dosiahnuť tak, že ju nechá na pokoji.