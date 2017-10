PREZIDENT: Jedným z dôvodov, prečo ísť voliť, je nárast extrémizmu

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/Simona Ivančáková Foto: TASR/Simona Ivančáková

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 31. októbra (TASR) - Jedným z hlavných dôvodov, prečo ísť voliť vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC), je podľa prezidenta SR Andreja Kisku nárast extrémizmu. Povedal to na utorňajšom stretnutí v Nitre s osobnosťami občianskeho sektora mesta. Upozornil aj na fakt, že extrémisti sa aj v týchto voľbách aktivizujú.Podľa jeho ďalších slov ide o profesionálnu a nebezpečnú politickú silu, ktorá nás chce dostať z Európskej únie a ktorá by nám najradšej nanovo postavila hranice.povedal Kiska.Kiska tiež pripomenul, že župné voľby z pohľadu účasti občanov nie sú veľmi úspešné.uviedol prezident.Podľa neho si ľudia musia uvedomiť, že to nie je len boj o to, kto bude županom, ale aj kto bude sedieť v zastupiteľstve VÚC.dodal.Ľudia potrebujú aj vo svojej obci, meste či regióne pocítiť, že sa krajine darí a župné voľby sú práve o tom, aby sa daný úspech krajiny preniesol do jednotlivých regiónov.ukončil.