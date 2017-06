Prezident Kiska: Do Krompách sa nedarí pritiahnuť nových investorov

Na archívnej snímke prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Krompachy 26. júna (TASR) – Krompachy podobne ako iné mestá v spišskom regióne trápia tie isté problémy, medzi ne patrí najmä nezamestnanosť. Uviedol to dnes počas návštevy tohto mesta prezident SR Andrej Kiska.povedal prezident. Podľa neho otcovia, ale aj mamy rodín odchádzajú do zahraničia za prácou. Väčšina ľudí, ktorí pracovali v Panasonicu, sa zamestnali, tvrdí Janka Brziaková, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi.podotkol.povedala Brziaková. Problém je podľa nej s ľuďmi, ktorí majú ukončené len základné vzdelanie alebo ho ukončené nemajú vôbec.poznamenala Brziaková.Kiska počas rokovania s vedením mesta diskutoval aj o zdravotníctve. V Krompachoch sa nachádza nemocnica, ale podľa prezidenta trpí nedostatkom odborných lekárov, pacienti na vyšetrenie u špecialistu niekedy musia čakať aj dva či tri mesiace.poznamenal.Prezident označil za ďalší problém aj množstvo Rómov, ktorí tvoria zhruba 20 percent miestneho obyvateľstva.dodal.Prezident v ranných hodinách položil pri Pamätníku padlých v druhej svetovej vojne veniec. Počas dnešného dňa sa stretol v Krompachoch so študentmi miestneho gymnázia, absolvuje aj návštevu Úradu práce a sociálnych vecí, kde bude diskutovať s jeho predstaviteľmi. Pracovný výjazd ukončí v priemyselnom parku.