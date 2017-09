Prezident Kiska má výboru NR SR povedať o svojom majetkovom priznaní

Prezident SR Andrej Kiska Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 27. septembra (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska má povedať parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, či existuje pohľadávka medzi ním a firmou Kiska Travel Agency (KTAG), a ak áno, prečo ju neuviedol v majetkovom priznaní. Ak totiž taká pohľadávka existovala počas jeho výkonu funkcie prezidenta SR a on ju nepriznal, porušil tým ústavný zákon o konflikte záujmov. Vysvetľovať má v konaní, ktoré dnes odobril výbor na svojom mimoriadnom rokovaní. Konanie spustil podnet od neúspešného prezidentského kandidáta Jozefa Behýľa. Výbor rokoval mimoriadne na žiadosť koaličných poslancov.povedal predseda výboru Martin Poliačik (SaS).Dodal, že pohľadávka je súčasťou majetku.vysvetlil Poliačik. Na základe podnetu voči Kiskovi sa rieši možné nepriznanie pohľadávky či prijatie daru počas trvania verejnej funkcie. Poliačik očakáva, že Kiska urobí všetko preto, aby boli podozrenia z podnetu vyvrátené.Výbor rokoval dnes mimoriadne, iniciovali to koaliční poslanci. Podľa opozície politikárčia, čo oni odmietli.vyhlásil Ondrej Dostál z klubu SaS. Je podľa neho nemiestne až smiešne, že preveriť Kisku chcú poslanci, ktoríDostál pripomenul, že výbor má riešiť iba verejných funkcionárov, Kiska však v čase prezidentskej kampane nebol verejný funkcionár. A konanie namietané v Behýľovom podnete sa podľa Dostála týka práve obdobia, kedy Kiska nebol verejný funkcionár.uviedol.Podpredseda výboru Juraj Blanár (Smer-SD) namietal. Podľa neho si Dostál podnet nenaštudoval. Odmieta obvinenia o politikárčení, podľa Blanára politizuje on, keď spomína Kaliňáka.povedal s tým, že ak existovala pohľadávka v čase výkonu funkcie prezidenta SR a Kiska ju neuviedol v majetkovom priznaní, tak to je situácia, ktorú výbor má skúmať.povedal Blanár.Róbert Puci (Smer-SD) doplnil do uznesenia konkrétne doklady, ktoré by si mal výbor pýtať od prezidenta. V konaní má teda Kiska dodať výboru svoje stanovisko k podnetu, ako aj účtové a daňové doklady od KTAG k prezidentskej kampani, bankové doklady, faktúry a ďalšie.poznamenal Puci.Poradca prezidenta pre komunikáciu Roman Krpelan v reakcii na rozhodnutie výboru uviedol, že je verejne známe, že prezident je už dlhé roky spolumajiteľom spoločnosti KTAG, do ktorej vložil peniaze už v roku 2005.“ pripomenul Krpelan. Dodal, že príjmy pochádzajú z podielov vo firmách, akcií v investičnom fonde a zo zmlúv o pôžičkách tretím stranám.Podnet voči Kiskovi prišiel po tom, ako nedávno viaceré médiá dostali do redakcie anonym a na základe neho informovali, že spoločnosť Kiska Travel Agency (KTAG), ktorej majiteľmi sú prezident Kiska s bratom Jaroslavom, vyšetrovala finančná správa aj polícia. Zistili, že si skrátila dane z príjmu za rok 2014 o 27.000 eur, prípad mal súvisieť aj s financovaním Kiskovej volebnej kampane. Podobný email dostala aj redakcia TASR. Firma to uznala, oľutovala a daň doplatila. Skutok tak nie je vnímaný ako trestný čin. Kiska na tlačovej konferencii (12.9.) vysvetlil, že daňový úrad mal iný názor ako firma KTAG na zaúčtovanie položky. Podobné prípady sú podľa hlavy štátu bežné, on osobne nemá čo skrývať.