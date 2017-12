Prezident Kiska sa na Štedrý deň stretol s rodinami v núdzi zo Spiša

Prezident SR Andrej Kiska (tretí sprava) 24. decembra 2017 navštívil v Spišskej Novej Vsi rodiny v núdzi, zúčastnil sa s nimi na vianočnom obede a odovzdal vianočné darčeky. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Spišská Nová Ves 24. decembra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska absolvoval v nedeľu v Spišskej Novej Vsi vianočný obed s tromi rodinami v núdzi zo Spiša. Išlo o ľudí, ktorí bojujú s rakovinou, alebo prišli o jedného z rodičov.povedal po obede s rodinami Kiska.Podľa jeho slov sú Vianoce a nielen Vianoce obdobím, kedy by sme mali myslieť na tých, ktorí toľko šťastia v živote nemajú a pomáhať im.Ako povedal, aj jeho rodina prešla tento rok svojou vlastnou tragédiou, kedy im zomrel manželkin brat.doplnil prezident.Jana Cerková s manželom, ktorí prijali pozvanie na obed, sú onkologickí pacienti.povedala pre TASR Cerková.Pri chorobe človek podľa nej prehodnotí všetky hodnoty, a to, čo bolo podstatné, už nie je dôležité.doplnila.Jaroslav Budzák sa so synom Jozefom stretol s prezidentom osobne prvýkrát.dodal.