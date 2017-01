Prezident Kiska sa stretol s ľuďmi, ktorí ako deti prežili holokaust

Prezident SR Andrej Kiska si uctil pamiatku obetí holokaustu zapálením sviečky pred synagógou na Puškinovej ulici v Košiciach 27. januára 2017, pri pamätnej tabuli venovanej obetiam holokaustu (na snímke). Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Košice 27. januára (TASR) - Zapálením sviece pri pamätnej tabuli pred židovskou synagógou v Košiciach si dnes prezident SR Andrej Kiska uctil obete holokaustu. Stretol sa i s ľuďmi z východného a stredného Slovenska, ktorí ako deti prežili holokaust.povedal prezident Andrej Kiska.Podľa jeho slov je potrebné si v súčasnosti pripomínať to, že slovo má obrovskú váhu.zdôraznil Kiska.Prezident sa dnes stretol so šiestimi ľuďmi, ktorí ako deti prežili holokaust. Združuje ich organizácia Ukrývané dieťa.priblížila pre TASR vedúca organizácie Nadežda Lambertová.Jedným z tých, ktorí prežili, je i 75-ročný Košičan Ivan Kamenský.zaspomínal si Kamenský.Podľa Kisku je dnes cítiť, ako keby ožívali zlí duchovia minulosti.povedal Kiska s tým, že nenávisť voči inému náboženstvu, ľuďom inej farby pleti, to je to najhoršie, čo môžeme v dnešnej modernej dobe urobiť.Ako ďalej povedal, je na každom človeku, aby zabránil šíreniu vulgarizmov a zloby.dodal Kiska.