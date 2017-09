Prezident Kiska sa stretol s podnikateľmi na biznis fóre v New Yorku

Slovenský prezident Andrej Kiska reční počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN 19. septembra 2017 v sídle OSN v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) – Prezident Andrej Kiska sa dnes zúčastnil Bloomberg Global Business Fóra v hoteli Plaza v New Yorku." povedal prezident Kiska po fóre.dodal prezident.Organizátorom podujatia je Michael Bloomberg, deviaty najbohatší človek sveta, bývalý trojnásobný primátor New Yorku a zakladateľ Bloomberg LP a Bloomberg Philanthropies, ktorý fórum otvoril spolu s bývalým prezidentom USA Billom Clintonom, prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom a spoluzakladateľom Alibaba Group Jackom Maom.Spomedzi lídrov biznisu sa fóra zúčastnil napríklad najbohatší človek sveta Bill Gates, ale aj vrcholoví predstavitelia globálnych firiem či medzinárodných organizácií ako prezident Svetovej banky Jim Kim a šéfka Medzinárodného menového fondu Christine Lagardeová.Prezident Kiska je na niekoľkodňovej pracovnej návšteve USA; dnes sa presúva na západné pobrežie, kde sa zameria na inovačnú a vedecko-výskumnú agendu. Sprevádzajú ho podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD), slovenskí podnikatelia a zástupcovia akademickej obce.