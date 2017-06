Prezident Kiska vidí stav republiky reálne, zhodli sa viacerí poslanci

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska počas správy o stave republiky na pôde Národnej rade Slovenskej republiky. V Bratislave 14. júna 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 14. júna (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska dnes predniesol vlastný pohľad na stav republiky, ale vidí veci reálne. Zhodli sa na tom viacerí oslovení poslanci NR SR, ktorí komentovali prejav hlavy štátu na pôde zákonodarného zboru.Podľa Dušana Jarjabeka (Smer-SD) síce prezident v správe hovoril o nesporných úspechoch tejto krajiny, o ekonomickej situácii, ale zabudol povedať, vďaka komu tieto úspechy sú.podčiarkol Jarjabek. Zároveň si myslí, že prezident by urobil lepšie, keby najskôr vymenoval sudcov Ústavného súdu, a potom by prišiel s prejavom o stave republiky.S prejavom prezidenta bol spokojný poslanec SaS Ľubomír Galko.priblížil Galko. Prezident podľa neho veľmi trefne pomenoval aj príčiny tohto javu, a to nerovnosť pred zákonom.dodal Galko.myslí si koaličný poslanec Karol Farkašovský( SNS). On sám očakáva, že dnešný Kiskov prejav vzbudí ohlas.myslí si.Opozičný poslanec Alan Suchánek (OĽaNO-NOVA) si z prejavu hlavy štátu odniesol dojem, že na Slovensku je stále problém s korupciou a nespravodlivosťou.odkázal.Milan Krajniak (Sme rodina) označil Kiskov prejav za štandardný.konštatoval.Podľa Krajniaka však ľudia cítia sociálnu nespravodlivosť a aj preto volia ĽSNS. "uzavrel.Peter Kresák (Most-Híd) ocenil zásadný postoj prezidenta k fašizmu na Slovensku.doplnil.Čo sa týka odchodu ministra vnútra Kaliňáka, o ktorom hovoril aj prezident, Gál pripomenul, že strana Most-Híd žiadala už na začiatku volebného obdobia, aby tento post zastával niekto iný.konštatoval poslanec. Nateraz je tak riešenie tejto veci podľa jeho slov na Smere-SD.dodal.