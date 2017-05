Prezident Kiska vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval sudcov bez časového obmedzenia 18. mája 2017 v Prezidentskom paláci v Bratislave. Na snímke pohľad na sudcov. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 18. mája (TASR) – Do slovenskej justície prídu ďalšie sudcovské posily. Prezident SR Andrej Kiska dnes v Bratislave slávnostne vymenoval 23 sudcov bez časového obmedzenia. Noví sudcovia si prevzali dekrét o vymenovaní a do rúk prezidenta zložili slávnostný sľub.Novými sudcami sa stali Mária Bačová (Okresný súd Trenčín), Martin Bekeš (OS Martin), Miroslava Belašičová (OS Pezinok), Lenka Benčová (OS Prešov), Renata Ďurková (OS Trebišov), Michal Eliaš, Marek Filo (obaja OS Trnava), Ľudmila Hricková (OS Piešťany). Tiež Barbara Michalková (OS Bardejov), Katarína Petráň Vinczeová (OS Rimavská Sobota), Miroslava Šibíková (OS Nové Mesto nad Váhom), Eva Širilová (OS Trenčín), Pavol Uhrík (OS Pezinok) a Rastislav Žigo (OS Malacky).Bratislavské súdy ďalej posilní deväť nových sudcov - Martina Bollová, Katarína Mužilová (obe OS Bratislava II), Nina Dubovská, Ľudmila Jančovičová, Juraj Kapinaj (všetci OS Bratislava III), Alžbeta Marková, Martina Vančová (obe OS Bratislava IV), Mária Moskvičová, Eva Vallová (obe OS Bratislava V).Kiska v prejave pripomenul, že štát sa môže považovať za právny len vtedy, ak dokáže chrániť práva každého človeka, ktorý sa spolieha na jeho pevné princípy a účinný výkon spravodlivosti. Uviedol, že by bolo pre spoločnosť nešťastím, keby nastupujúca sudcovská generácia nenašla spôsob, ako zmeniť pohľad verejnosti na prácu slovenských súdov.pripomenul. Táto výzva podľa hlavy štátu od nových sudcov vyžaduje byť generáciou otvorených, trpezlivých, s pokorou a rešpektom k občanom komunikujúcich profesionálov.Prezident aj dnes zopakoval výzvu, ktorú už predniesol pri príležitosti vymenovania nových sudcov minulý mesiac. Pripomenul, že už na budúci týždeň slovenskú justíciu čaká udalosť roka – keď sudkyne a sudcovia budú voliť svojich zástupcov v Súdnej rade SR – najvyššej inštitúcii všeobecného súdnictva. Na týchto voľbách sa pritom zúčastnia už aj dnes menovaní sudcovia.zdôraznil novým tváram justície prezident.doplnil.Dnes vymenovaní sudcovia tvoria ďalšiu skupinu, ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. V prevažnej miere neobsadia nové sudcovské miesta, ale posty uvoľnené najčastejšie odchodmi do dôchodku. Naposledy prezident SR menoval 18 sudcov bez časového obmedzenia 24. apríla tohto roka.Slávnostný akt sa uskutočnil za prítomnosti štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej a predsedníčky Najvyššieho súdu SR Daniely Švecovej. Medzi vymenovanými nie sú dvaja sudcovia, ktorí majú nastúpiť na Okresný súd Spišská Nová Ves. Tu prezident konštatoval nezákonnosť pri výberovom konaní a kandidátov vrátil naspäť Súdnej rade.Rade sa nepodarilo koncom apríla prijať v tejto veci platné uznesenie. Návrh na menovanie dvojice kandidátov mala jej kancelária opätovne doručiť hlave štátu. Podľa riaditeľa Tlačového a komunikačného odboru Kancelárie prezidenta SR Romana Krpelana tak však zatiaľ ešte neurobila.