Prezident klubu neočákava Ronaldov odchod z Realu Madrid

Hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo.

Zdroj: TASR

Madrid 20. júna (TASR) - Prezident Realu Madrid Florentino Perez neočakáva odchod Cristiana Ronalda do iného klubu. Podľa neho portugalský futbalový reprezentant, ktorý čelí obvineniu z daňových podvodov, nijako nenaznačil, že by chcel španielsky veľkoklub opustiť.Portugalské médiá pred niekoľkými dňami informovali o údajnom záujme Ronalda odísť z tímu úradujúceho španielskeho šampióna a víťaza Ligy majstrov. Dôvodom má byť kauza jeho údajných daňových podvodov, ktorých sa mal dopustiť v rokoch 2011-2014. Tridsaťdvaročný útočník čelí obvineniu z nezaplatenia daní vo výške 14,7 milióna eur.Ronaldo údajne využil výhody z obchodov, ktoré boli založené v roku 2010 tak, že skryl fiškálny príjem, ktorý mu plynul z predaja imidžových práv v Španielsku. Štátny prokurátor taktiež uviedol, že hráč zámerne nenahlásil príjmy vo výške 28,4 milióna eur, ktoré vznikli z prevodu na ochranu práv na obdobie rokov 2015-2020 na inú spoločnosť so sídlom v Španielsku. Okrem toho Ronalda obvinili, že nezdanil 11,5 milióna eur, ktoré získal v rokoch 2011-14.Podľa Pereza zaobchádzajú médiá s Ronaldovou kauzou zle. Prezident Realu uviedol, že obvinenie z daňových únikov je "veľmi zvláštne". Ronalda nazval "skvelým futbalistom a osobou". Samotný hráč sa ku kauze zatiaľ nevyjadril.V kuloároch sa už spomína Ronaldov návrat do Manchestru United, podľa medializovaných informácií by na Old Trafford prestúpil za približne 200 miliónov eur. Špekulácie o záujme naopak poprel Bayern Mníchov, podľa vyjadrenia nemeckého klubu ide o "číru fantáziu". Informáciu priniesla agentúra DPA.