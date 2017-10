Prezident Kosova je nespokojný s medzinárodným spoločenstvom

Na archívnej snímke Hashim Thaci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Priština 9. októbra (TASR) - Kosovský prezident Hashim Thaci obvinil medzinárodné spoločenstvo z nedodržania prísľubov. Tie mala Priština dostať výmenou za súhlas so založením nepopulárneho súdneho tribunálu so sídlom v holandskom Haagu, ktorý by mal stíhať Albáncov obvinených z vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove. Informovala o tom dnes agentúra AP.Thaci uviedol, že medzinárodní predstavitelia pri tejto príležitosti sľúbili urýchliť pridruženie Kosova do Európskej únie a UNESCO, liberalizáciu vízového režimu a zároveň umožniť Kosovu vytvoriť si vlastnú armádu.Thaci zdôraznil, že jeho krajina spolupracovala pri založení súdneho tribunálu napriek nesúhlasu vlastného obyvateľstva v snahe zachovať strategické partnerstvo s USA, EÚ a NATO. Medzinárodné spoločenstvo však podľa neho nedodržalo žiadny zo svojich prísľubov, ktoré v tejto súvislosti dalo Kosovu.Súdny tribunál, ktorý by mal trestne stíhať etnických Albáncov obvinených z vojnových zločinov spáchaných počas vojny v Kosove, zriadila EÚ začiatkom tohto roku v spolupráci s Kosovom v holandskom Haagu. Sudcom sa vzhľadom na krátkosť času zatiaľ nepodarilo prerokovať žiaden prípad.Podľa Thaciho je však súd napriek tomu predpojatý voči Kosovu a udržiava úzke vzťahy so Srbskom.Misia Európskej únie na presadzovanie práva a spravodlivosti v Kosove (EULEX) len vo februári tohto roku vymenovala 19 sudcov uvedeného osobitného súdu. Očakáva sa, že tribunál bude súdiť za vojnové zverstvá niekdajších príslušníkov povstaleckej Kosovskej oslobodzovacej armády (UČK) vrátane niektorých súčasných kosovských politikov.Počas vojny v Kosove v rokoch 1998-2000, ktorá skončila po tom, čo NATO zasiahlo v prospech albánskej väčšiny, zahynulo približne 10.000 ľudí a ďalších 1700 ľudí bolo nezvestných. Kosovo v roku 2008jednostranne vyhlásilo nezávislosť, ktorú Srbsko dodnes neuznalo.