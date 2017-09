Prezident Kurdistanu deklaroval víťazstvo v referende o nezávislosti

Irackí Kurdi mávajú na ulici kurdskými zástavami po zavretí volebných miestností po skončení hlasovania v referende o nezávislosti severoirackého autonómneho regiónu Kurdistan, v irackom Irbíle 25. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Arbíl 26. septembra (TASR) - Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání deklaroval dnes víťazstvo v pondelňajšom referende o nezávislosti tohto autonómneho regiónu. Zároveň vyzval na dialóg ústrednú irackú vládu, ktorá referendum odmietla a označila za protiústavné, informovala agentúra AP.povedal Barzání v televíznom prejave a dodal, žePodľa prvých výsledkov, ktoré v pondelok neskoro večer zverejnila volebná komisia v Arbíle, podporilo nezávislosť pre autonómny iracký Kurdistan v referende viac ako 90 percent hlasujúcich, pričom volebná účasť presiahla 72 percent.Výsledok referenda nie je právne záväzný. Prezident irackého Kurdistanu Masúd Barzání zároveň povedal, že úspešné hlasovanie v referende nepovedie k automatickému vyhláseniu nezávislosti, ale iba k ďalším rokovaniam s Bagdadom.Proti referendu sa vyslovili okrem Iraku aj Turecko, Irán, USA a OSN. Podľa nich to môže destabilizovať región a odvrátiť pozornosť od bojov s teroristickou organizáciou Islamský štát.Iracký premiér Hajdar Abádí pohrozil dnes v reakcii na referendum severoirackému Kurdistanu zákazom letov. K tomu chce pristúpiť v prípade, že tento autonómny región do piatka neodovzdá svoje letiská do rúk irackých federálnych orgánov.