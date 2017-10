Prezident M. Zeman vyznamenal Vondráčkovú, Nohavicu a Kukuru

Český prezident Miloš Zeman. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 28. októbra (TASR) - Český prezident Miloš Zeman v sobotu večer udeľoval štátne vyznamenania pri príležitosti 99. výročia vzniku Československa. Na slávnostnej ceremónii, ktorá sa konala vo Vladislavskej sále Pražského hradu, sa zúčastnil aj premiér SR Robert Fico.Najvyššie štátne vyznamenanie ČR, Rad bieleho leva, udelil Zeman trom zahraničným politikom: bývalému nemeckému kancelárovi Gerhardovi Schröderovi, slovinskému prezidentovi Borutovi Pahorovi a dlhoročnému starostovi Viedne Michaelovi Häuplovi, informoval server Novinky.cz.Rad bieleho leva dostali aj traja českí armádni generáli: Ludvík Krejčí, Karel Kutlvašr a Karel Pezl, prví dvaja im memoriam.Medailu za zásluhy medziinými dostali aj slovenský divadelný a filmový herec Juraj Kukura, operný spevák slovenského pôvodu Štefan Margita, český spisovateľ Jaroslav Foglar (in memoriam), herec Luděk Sobota, bývalý automobilový pretekár Karel Loprais, režisér Zdeněk Troška, speváčka Helena Vondráčková či rýchlokorčuliarka Martina Sáblíková.Prezident chcel v sobotu udeliť štátne vyznamenanie aj zosnulej českej speváčke Věre Špinarovej. Jej syn to však vopred odmietol s odôvodnením, že jeho matka by od Miloša Zemana žiadne vyznamenanie neprevzala.Slávnostného udeľovania sa nezúčastnil ani český premiér Bohuslav Sobotka, ktorý má s prezidentom napäté vzťahy. Z účasti na ceremónii sa vopred ospravedlnil, informoval server iDNES.cz.Miloš Zeman udelil celkovo 39 vyznamenaní, čo je najvyšší počet za jeho takmer päťročné pôsobenie na Pražskom hrade. Neprekonal teda rekord prvého českého prezidenta Václava Havla, ktorý v roku 1998 ocenil celkovo 89 osôb. Jeho nástupca v úrade Václav Klaus pravidelne odovzdával niečo vyše 20 vyznamenaní, pripomína server Novinky.cz.