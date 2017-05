Prezident Macron predsedal prvému zasadnutiu vlády premiéra Philippa

Na snímke nový prezident Francúzska Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 18. mája (TASR) - Štyri dni po nástupe do úradu prezidenta Francúzskej republiky dnes Emmanuel Macron predsedal prvému zasadnutiu vlády premiéra Édouarda Philippa. Zloženie 22-člennej vlády oznámili v Paríži v stredu.Podľa hovorcu kabinetu Christopha Castanera poukázal Macron na zasadaní vlády v Elyzejskom paláci na to, že sú v nej v rovnakom počte zastúpení muži a ženy, ktorí prichádzajú z rôzneho prostredia a boli vybraní na základe svojich schopností. Prezident tiež vyjadril radosť z toho, že Francúzi si v nedávnych voľbách vybrali "nádej a obrodu politického života".Francúzsky denník Le Figaro v tejto súvislosti informoval, že dnes popoludní v Elyzejskom paláci uskutoční aj zasadnutie Rady obrany štátu.Premiér Philippe dnes vo vysielaní rozhlasovej stanice France Inter odmietol tvrdenia, že jeho vláda bola vytvorená preto, aby pred parlamentnými voľbami robila kampaň Macronovmu hnutiu Republika vpred!uviedol. Pripustil, že konanie parlamentných volieb je zásadnou vecou, ale úlohou vlády je pripraviť obnovu Francúzska a následne spustiť reformné projekty.Najnovší prieskum verejnej mienky vykonaný inštitútom Harris naznačuje nárast sympatií k novému Macronovmu centristickému hnutiu Republika vpred!, takže nie je vylúčené, že v júnových parlamentných voľbách by mohlo získať dostatok mandátov a tým si zaistiť aj podporu pre svoje reformné plány.Z prieskumu vyplýva, že 32 percent respondentov v parlamentných voľbách odovzdá hlas Macronovej strane alebo jeho centristickému spojencovi - Demokratickému hnutiu (MoDem), čo je v porovnaní s prieskumom zo 7. mája, keď Macron vyhral druhé kolo prezidentských volieb, nárast o šesť percent.Pravicovú stranu Republikáni (LR) a nacionalistický Národný front (FN) je pripravených voliť po 19 percent opýtaných.Radikálna ľavicová strana Nepoddajné Francúzsko (FI), ktorá sa spája s neúspešným prezidentským kandidátom Jeanom-Lucom Mélenchonom, má podľa prieskumu isté hlasy 15 percent respondentov, zatiaľ čo Socialistickú stranu (PS) Macronovho predchodcu v prezidentskom úrade Francoisa Hollanda by volilo šesť percent opýtaných.