Prezident Macron sa pokúsi o sprostredkovanie v konflikte s v Líbyi

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 23. júla (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa chce podľa informácií nedeľníka Le Journal du Dimanche pokúsiť o sprostredkovanie medzi konfliktnými stranami občianskej vojny v Líbyi.V Elyzejskom paláci by v utorok mal podľa periodika prijať predsedu vlády líbyjskej národnej jednoty Fájiza Sarrádža, ako aj vplyvného veliteľa povstalcov Chalífu Haftara.Oficiálna agenda Elyzejského paláca na budúci týždeň sa však o tomto stretnutí nezmieňuje.Obvykle dobre informované periodikum zverejnilo informáciu s odvolaním sa na osobitého vyslanca OSN pre Líbyu Ghassána Saláma, ktorý by sa tiež mal zúčastniť na rokovaniach vo francúzskej metropole.Nedeľník pripomína, že jednotky generála Haftara kontrolujú značnú časť územia na východe Líbye a v ostatnom čase sa zvýšil aj vplyv tejto osobnosti na vládny kabinet premiéra Sarrádžža v Tripolise. Napriek tomu periodikum neočakáva, že by pri ich stretnutí došlo k zmiereniu.