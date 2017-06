Prezident Macron vymenoval za premiéra opäť Édouarda Philippa

Francúzsky prezident Emmanuel Macron. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 19. júna (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes večer opäť vymenoval do funkcie predsedu vlády Édouarda Philippa, ktorý predtým - v súlade s tradíciami krajiny - podal po voľbách do Národného zhromaždenia demisiu. Súčasne ho poveril zostavením nového vládneho kabinetu.Informoval o tom úrad hlavy štátu v Paríži.Keďže Macronova strana Republika v pohybe (LREM) získala v 577-člennom Národnom zhromaždení absolútnu väčšinu, podľa skoršieho vyjadrenia hovorcu vlády Christopha Castanera budú zmeny v kabineteAko vyplýva z informácie Elyzejského paláca, zloženie novej francúzskej vlády by malo byť známe do stredajšieho večera.Úrad francúzskeho prezidenta už skôr informoval, že sa najvyšší francúzsky predstaviteľ obrátil na ministra pre územné plánovanie Richarda Ferranda, ktorého vyšetruje prokuratúra v Breste, so žiadosťou, aby už nepôsobil vo vládnej funkcii a ujal sa namiesto toho riadenia parlamentnej frakcie LREM. Tento politik, blízky prezidentovi, po prijatí u hlavy štátu potvrdil, že jej ponuku akceptoval.