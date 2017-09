Prezident Matadoru: Slovensko môže byť lídrom v poli automotive

Riaditeľ Matadoru Štefan Rosina. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mladá Boleslav 25. septembra (TASR) – Slovensko má veľkú šancu stať sa jedným z lídrom v oblasti automotive – teda vo vývoji, návrhu a výrobe komponentov automobilového priemyslu. Musí však viac podporovať oblasť vývoja a nevyhnutne i zmeniť štruktúru vysokých škôl, aby tie mohli produkovať viac kvalitných absolventov technických smerov. Počas návštevy delegácie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka v Českej republike to dnes uviedol prezident koncernu Matador Group Štefan Rosina.upozornil Rosina.O spomínanej vízii hovoril s predsedom slovenského parlamentu v sídle spoločnosti Aufeer Design v Mladej Boleslavi, ktorá je súčasťou koncernu Matador a ktorá sa podieľa práve na vývoji komponentov v automobilovom, no čoraz viac i v železničnom a leteckom priemysle. Práve česko-slovenské spojenie, ktoré sa udialo pred 11 rokmi v Mladej Boleslavi, považuje Rosina za príklad, ktorý môže inšpirovať ku vzniku niečoho podobného na Slovensku. Poukázal v tejto súvislosti na to, že hoci na Slovensku pôsobia, resp. v krátkej dobe budú pôsobiť štyri automobilky, ani jedna z nich nemá hlavné vývojové centrum na Slovensku.poznamenal Rosina.V tejto súvislosti upozornil tiež na to, že oblasť automotive sa vo veľkom rozvíja v Poľsku i v Maďarsku. Slovensko by preto v tejto oblasti nemalo zaostávať, práve naopak.konštatoval Rosina.Prehliadka spoločnosti Aufeer Design bola jedným z dnešných bodov programu dvojdňovej oficiálnej návštevy predsedu NR SR Andreja Danka v Českej republike. Hneď v úvode rokoval s predsedom českej vlády Bohuslavom Sobotkom, súčasťou dnešného programu bolo i odhalenie Lavičky Václava Havla v Mladej Boleslavi a stretnutie s konštruktérom legendárnej Škody Favorit Petrom Hrdličkom. V utorok čaká Danka oficiálne rokovanie s predsedom Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Janom Hamáčkom i predsedom Senátu ČR Milanom Štěchom, takisto ho prijme pražský kardinál Dominik Duka. Danko sa stretne i s krajanmi, zúčastní sa na oficiálnej prezentácii knihy muzikologičky Agáty Schindler Maličká slzička – Nacizmus a jeho ničivé dôsledky v životoch stredoeurópskych hudobníkov.