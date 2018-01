Prezident: Minister R. Kaliňák sa chytil do vlastnej pasce

Na archívnej snímke Robert Kaliňák. Foto: TASR/Štefan Puškáš Na archívnej snímke Robert Kaliňák. Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 4. januára (TASR) – Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil svojimi výrokmi, kto stojí za útokmi na prezidenta SR Andreja Kisku. Vyhlásil to hovorca hlavy štátu Roman Krpelan, ktorý tak reagoval na štvrtkové vyjadrenia podpredsedu vlády a šéfa rezortu vnútra.„Minister vnútra sa chytil do vlastnej pasce, rovnako ako pri Hedvige Malinovej na tlačovej konferencii polície znova komentuje vyšetrovanie, o ktorom nemá nič vedieť, a potvrdil tak, kto stojí za útokmi na prezidenta,“ uviedol Krpelan v reakcii na slová Kaliňáka.Minister sa na tlačovej konferencii zameranej na vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie za rok 2017 vyjadril aj ku kritike, ktorá od Kisku zaznela v rozhovore pre týždenník Vasárnap. Okrem iného povedal, že prezidentovi zrejme pošle faktúru za čistenie interiéru štátneho lietadla, ktoré sa vrátilo z prezidentovej cesty do Mexika celé ovracané.„Je ľudsky úbohé vysmievať sa ľuďom za to, ak im je v lietadle nevoľno,“ reagoval na to Krpelan. „Už v Mexiku po ceste na letisko zachraňovala sanitka jedného z členov delegácie pre žalúdočné problémy z jedla. Nie pracovníka Kancelárie prezidenta,“ ozrejmil.Kaliňák vo štvrtok uviedol, že vzťah s prezidentom bol ťažký od začiatku, vidí za tým fakt, že jeho kancelárii odmietol pár vecí. Spomenul požiadavku hlavy štátu na pridelenie "najluxusnejšieho mercedesu z cenníka" s masážnymi sedadlami, požiadavku na výmenu nového prideleného mercedesu za auto s výkonnejším motorom, či problém s malými porciami jedla v lietadle pre jeho delegáciu.„Prezident bez problémov jazdil na autách, ktoré mu po nástupe pridelil minister vnútra a mali viac ako 10 rokov a cez 300.000 kilometrov, hoci boli neustále v servise,“ uviedol Krpelan. „Limuzína je ďalšia pasca, ktorú si minister smiešne vymýšľa, rovnako ako to, že nikdy neobchodoval s Bašternákom,“ zdôraznil.Do pozornosti sa opäť dostala kauza prezidentových letov domov do Popradu, ktoré mu vládny Smer-SD teraz vyčíta, Kiska sa však bráni, že mu to minister vnútra sám ponúkol. Kaliňák uviedol, že hlave štátu povedal, že je dobré, aby štátnu letku využíval na všetky pracovné cesty. Prezident sa ho mal spýtať, či môže niekedy letieť aj domov, na čo mu mal minister odpovedať, že to musí zaplatiť. Podľa slov Kaliňáka aj uhradil faktúru za prvý let, ďalšie však už nie, preto mu ich ministerstvo prestalo vystavovať.Krpelan tieto slová šéfa rezortu vnútra odmietol. „Kancelária prezidenta prirodzene nikdy žiadnu faktúru nedostala, pretože polícia jej písomne oznámila, že neexistuje rozdiel medzi služobnou cestou a súkromnou cestou a zabezpečuje ochranu a prevoz chránenej osoby nonstop 365 dní v roku bez možnosti vzdať sa ochranky,“ vysvetlil.Kaliňák odmietol slová prezidenta, že zneužíva svoju moc a Národnú kriminálnu agentúru (NAKA) v snahe o jeho diskreditáciu. Za takouto kritikou voči nemu vidí Kiskove chyby a neschopnosť prevziať zodpovednosť. Poprel aj Kiskovo tvrdenie, že predsedníctvo Smeru-SD riešilo jeho údajné zneužívanie moci a že by ho v tejto súvislosti kritizoval minister financií Peter Kažimír.