Prezident MOV Bach priletel do Pjongčangu, má veľké očakávania

Soul 30. januára (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach pricestoval desať dní pred otvorením ZOH v Pjongčangu do dejiska hier.povedal Bach po prílete na medzinárodné letisko v Incheone. Prezident MOV prezradil, že sa do Pjongčangu odvezie vlakom spolu so šéfom organizačného výboru Lee Hee Beomom,Bacha čaká prehliadka športovísk a niekoľko stretnutí s organizátormi hier.