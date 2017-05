Prezident MOV S. Bach chce OH na africkom kontinente

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 31. mája (TASR) - Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach by rád videl olympijské hry na africkom kontinente. Zatiaľ žiadna africká krajina sa o usporiadanie OH neuchádzala, podľa nemeckého funkcionára sa to však môže v blízkej budúcnosti zmeniť.Juhoafrická republika, ktorá hostila futbalové MS 2010, uvažovala o kandidatúre Durbanu na OH. Mesto však prihlášku nepodalo a muselo aj stiahnuť svoju kandidatúru na organizovanie Hier Commonwealthu v roku 2022 z finančných dôvodov.Bach v rozhovore pre Sport Bild takisto vyjadril svoje želanie, aby sa OH opäť raz uskutočnili v jeho rodnom Nemecku. V tejto súvislosti vyjadril veľké sympatie snahe predstaviteľov v Porúrí. Nemecko hostilo OH trikrát, naposledy v Mníchove 1972. O usporiadanie letnej verzie hier sa odvtedy neúspešne uchádzali Berlín v roku 2000 a Lipsko, ktoré sa nedostalo ani do zúženého výberu kandidátov na OH 2012. Rovnako stroskotali aj nemecké úsilia o usporiadanie ZOH v rokoch 1992 (Berchtesgaden) a 2018 (Mníchov). Bavorská metropola sa chcela uchádzať aj o organizovanie ZOH 2022, snahy jej predstaviteľov ale stopli v referende samotní obyvatelia Mníchova, ktorí dali Hrám stopku.