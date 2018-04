Prezident Mun: Severná Kórea sa snaží o úplnú denuklearizáciu

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 19. apríla (TASR) - Severná Kórea vyjadrila želanieKórejský polostrov a nekladie si vopred žiadne podmienky, ako napríklad stiahnutie amerických vojakov z Južnej Kórey. Vo štvrtok to vyhlásil juhokórejský prezident Mun Če-in.Mun povedal, že celkové dohody o normalizácii vzťahov medzi oboma Kóreami a Spojenými štátmi by nemalo byť ťažké dosiahnuť prostredníctvom plánovaných summitov medzi Severom a Juhom a tiež medzi Severom a Spojenými štátmi. Cieľom týchto summitov bude dostať pod kontrolu jadrový a raketový program Severnej Kórey (KĽDR).oznámil reportérom prezident Mun, ktorého citovala agentúra Reuters.dodal Mun.Severná Kórea bráni svoje zbrojárske programy, ktoré vyvíja v rozpore s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN, a tvrdí, že sú nutným zastrašovacím prostriedkom proti nepriateľstvu zo strany USA. Spojené štáty majú v Južnej Kórei rozmiestnených 28.500 vojakov, čo je pozostatok kórejskej vojny z rokov 1950-53.Severná Kórea dlhé roky vyhlasovala, že bude o zrieknutí sa svojho jadrového arzenálu uvažovať, ak Spojené štáty stiahnu svojich vojakov z Južnej Kórey a zrušia v Južnej Kórei a Japonsku takzvaný jadrový dáždnik zastrašovania.Južná Kórea v stredu oznámila, že už uvažuje nad tým, ako zmeniť desaťročia trvajúce prímerie so Severnou Kóreou na mierovú dohodu. Soul sa už zároveň pripravuje na tohtomesačný summit Sever-Juh.Izolovaná Severná Kórea a bohatá, demokratická Južná Kórea sú technicky stále vo vojne, keďže konflikt z rokov 1950-53 sa skončil prímerím, a nie mierovou dohodou.Mun tiež vyhlásil, že vidí príležitosť na mierovú dohodu, či dokonca na medzinárodnú ekonomickú pomoc pre KĽDR, ak sa táto krajina denuklearizuje, teda zbaví jadrových zbraní.Mun však takisto doplnil, že summit medzi oboma Kóreami má, lebo Sever aj Juh nemôžu urobiť pokrok bez summitu KĽDR-USA a nemôžu ani dosiahnuť dohodu, ktorá by prekračovala medzinárodné sankcie.Riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo minulý týždeň navštívil Severnú Kóreu a stretol sa s vodcom Kim Čong-unom, s ktorým nadviazal. V stredu to oznámil americký prezident Donald Trump, a to pred svojím summitom s Kimom, plánovaným na máj alebo na jún.Severná Kórea medzitým v piatok usporiada plenárne zasadnutie ústredného výboru vládnucej komunistickej strany, informovala vo štvrtok štátna tlačová agentúra KCNA.Zasadnutie je zvolané s cieľom diskutovať a rozhodnúť o, aby sa vyšlo v ústrety požiadavkám súčasnéhonapísala KCNA.