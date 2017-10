Prezident Neapolu navrhuje šetriť hráčov v zápase s Manchestrom City

Aurelio De Laurentiis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 16. októbra (TASR) - Prezident talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Aurelio De Laurentiis navrhuje šetriť kľúčových hráčov v utorňajšom stretnutí F-skupiny Ligy majstrov proti Manchestru City. Prioritou by podľa neho mal byť víkendový ligový súboj s Interom Miláno."Partenopei" má skvelý štart do novej sezóny, v Serii A je po ôsmich kolách na čele tabuľky s plným počtom bodov. V Lige majstrov získal z doterajších dvoch zápasov tri body, v tabuľke je na tretej pozícii.povedal pred zápasom so "Citizens" Laurentiis.Tréner Neapola Maurizio Sarri je však už dlhšiu dobu známy tým, že často ignoruje rady De Laurentiisa. Jednou z opôr jeho tímu je aj slovenský stredopoliar Marek Hamšík.citovala agentúra AP prezidenta talianskeho klubu.