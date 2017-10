Prezident ocenil postoj M. Klusa a S. Mičeva a ich podporu J. Luntnera

Prezident SR Andrej Kiska. Foto: TASR/Simona Ivančáková Foto: TASR/Simona Ivančáková

Bratislava 10. októbra (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska dnes prijal Martina Klusa a Stanislava Mičeva, ktorí sa rozhodli vzdať kandidatúry na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a vo voľbách do vyšších územných celkov podporili Jána Luntera. Prezident v rovnakej súvislosti ocenil aj postoj vládnych strán a varoval pred šírením zla v krajine.vyhlásil Kiska.Zopakoval názor, že na Slovensku sa šíri zlo v zelených tričkách, ktoré sa schováva za boha a za národ a chce z našej krajiny spraviť xenofóbny a nacionalistický štát. Podľa prezidenta nejde o skupinu mladých výtržníkov s hlúpymi názormi.povedal Kiska. Na to, aby zlo zvíťazilo, podľa neho stačí, aby dobrí ľudia nerobili nič. Prezident vyzval občanov, aby 4. novembra neboli ľahostajní a nedovolili zvíťaziť županom, ktorí šíria zlo v Banskej Bystrici alebo v Nitre a tiež aby si uvedomili, že v ôsmich krajoch stovky kandidátov tohto zla sú na listine.uzavrel Andrej Kiska.Klus po stretnutí uviedol, že prezidenta informovali aj o výsledkoch prieskumov a o riziku, ktoré z nich vyplýva.povedal. Preto je rozhodnutý ďalej pracovať na tom, aby najmä voliči jeho koalície dali hlas kandidátovi, v prospech ktorého sa kandidatúry vzdal.Podľa Mičeva za vzniknutú situáciu a vzdanie sa kandidatúry môže aj odhlasovanie zákona o jednokolovej voľbe, v ktorom je aj klauzula, že obaja kandidáti ostávajú na hlasovacích lístkoch, aj keď sa už kandidatúry vzdali, čo môže niektorých voličov pomýliť.Mičev nepovažuje hrozbu zvolenia Mariána Kotlebu za zažehnanú.uviedol. Dodal, že v spoločnom prieskume, ktorý si dali vypracovať piati kandidáti, mal približne 25 percent Ján Lunter, 22 percent Marian Kotleba a oni dvaja s Klusom v priemere 10-11 percent.dodal Mičev.Klus informoval aj o ďalšom prieskume, ktorý sa má uskutočniť tento týždeň a v ktorom by už s Mičevom nemali byť zahrnutí.uzavrel.Klus kandidoval na predsedu BBSK za koalíciu SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS, kandidatúry sa vzdal 3. októbra. Mičev ako nezávislý kandidát z volieb odstúpil 5. októbra. Obaja sa vzdali v prospech nezávislého kandidáta Jána Luntera, ktorého podporili aj strany vládnej koalície.V BBSK je aktuálne 12 kandidátov. Sú nimi Ivan Saktor (nezávislý), Alena Pivovarčiová (Nový Parlament), Ján Lunter (nezávislý), Miroslav Gálik (Národ a spravodlivosť), Pavel Greksa (nezávislý), Vojtech Kökény (Strana rómskej koalície), Martin Juhaniak (nezávislý), Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), Zdenek Očovan (Politická strana NAJ), Igor Kašper (nezávislý), Milan Urbáni (SMS) a Marian Kotleba (ĽSNS).