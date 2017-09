Prezident odobril zmeny v používaní finančnej náhrady za výrub drevín

Ilustračné foto Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Bratislava 28. septembra (TASR) – Finančnú náhradu za výrub drevín budú môcť obce použiť aj na iné účely ako doteraz. V súčasnosti ich môžu minúť iba na zaplatenie nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na ich území. Po novom ich budú môcť použiť napríklad na terénny prieskum či na zelené parky a strechy. Umožní to zákon, ktorý dnes podpísal prezident Andrej Kiska. Novela zákona o ochrane prírody pochádza z dielne Mosta-Híd a Smeru-SD.Problémom bolo, že napríklad pre výstavbu diaľnic či železničných tratí dochádza k situáciám, keď malá obec dostane finančnú náhradu za výrub drevín na svojom území v hodnote niekoľko desiatok až stoviek tisíc eur. Tieto peniaze však môže použiť iba na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. Má teda peniaze, ale nevie ich efektívne využiť na starostlivosť o rastúce dreviny na jej území. Zároveň ich však nemôže využiť žiadnym iným spôsobom.Po novom sa budú môcť finančné prostriedky použiť napríklad aj na terénne prieskumy a zameriavanie drevín, dokument starostlivosti o dreviny, odborné posudky či dendrologický prieskum. Obec tiež bude môcť použiť finančné prostriedky na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, ako sú zelené parky, zelené strechy alebo ekodukty.