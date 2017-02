Prezident Peru požiadal Trumpa o vyhostenie exprezidenta Toleda

Alejandro Toledo, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lima 13. februára (TASR) - Najvyšší predstaviteľ Peru požiadal v nedeľu amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby vyhostil bývalého peruánskeho prezidenta, ktorého chcú vo vlasti postaviť pred súd pre podozrenie z brania úplatkov v korupčnom škandále, ktorý otriasol celým okolitým regiónom.Súčasná peruánska hlava štátu Pedro Pablo Kuczynski tlmočil svoju požiadavku Trumpovi v telefonickom rozhovore v nedeľu.Peruánsky súd vydal v piatok zatykač na exprezidenta Alejandra Toleda, ktorý je podozrivý z prijatia úplatkov od brazílskej stavebnej spoločnosti Odebrecht. Išlo celkovo o 20 miliónov dolárov za pridelenie štátnej zákazky na výstavbu diaľnice spájajúcej Brazíliu s peruánskym pobrežím.Peruánske úrady uviedli, že Toledo by mal byť v kalifornskom San Franciscu. Miestne médiá písali, že chcel odcestovať do Izraela, ale tamojšia vláda sa vyjadrila, že mu zamietne vstup, kým nebude mať. Toledova manželka má podľa tlačovej agentúry AP izraelské občianstvo.Kuczynski v nedeľu v celoštátnom príhovore vyzval Toleda, aby sa vrátil do vlasti a čelil spravodlivosti.Toledo, ktorý je kečuánskeho pôvodu, bol peruánskym prezidentom v rokoch 2001-2006. Bývalá hlava štátu všetky obvinenia poprela.