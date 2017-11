Prezident: Platobné služby môžu byť viac inovatívne

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. novembra (TASR) - Zavedenie nových bezpečnostných opatrení pri platbách či rýchlejšie prijímanie inovácií v oblasti platobných služieb. Tieto zmeny prinesie eurosmernica PSD 2, ktorá sa preberá do právneho systému SR prostredníctvom novely zákona o platobných službách. Právnu normu podpísal prezident SR Andrej Kiska.Novela má prispieť k vytvoreniu harmonizovaného trhu elektronických platieb v rámci celej Európskej únie. Dôvodom úpravy je aj dynamický nárast využívania elektronických služieb, mobilných platieb, smernica má prispieť aj k rozšíreniu platobných služieb o nový druh.Prijatie eurosmernice o platobných službách na vnútornom trhu bude mať podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) za následok posilnenie transparentnosti a možnosti rýchlejšieho prijímania inovácií v oblasti platobných služieb, čo by malo prispieť k účinnému a efektívnemu trhu s platbami. A to na strane poskytovateľov aj používateľov.Cieľom smernice je tiež zavedenie nových prvkov, ktoré majú uľahčiť používanie elektronických, najmä nízkonákladových internetových a mobilných platieb. Zaviesť sa majú aj nové bezpečnostné opatrenia za účelom zmierňovania rizík v oblasti bezpečnosti platieb.Smernica má prispieť aj k posilneniu práv spotrebiteľov a zvýšiť ich informovanosť.zdôvodnil rezort financií.V praxi by smernica podľa odborníkov mohla priniesť uľahčenie platenia pre klientov. Zatiaľ čo v súčasnosti ľudia bežne uskutočňujú platbu za nákup v obchode, v reštaurácii, či kúpu cestovného lístka bankovou kartou, v budúcnosti im bude stačiť bežný prevod.Bankám však môže pribudnúť nová konkurencia. Smernica PSD 2 totiž umožní na trh vstúpiť technologickým spoločnostiam. Otvára tak trh novým hráčom, ktorí môžu klientom poskytovať služby nepriameho udelenia platobného príkazu a služby informovania o platobnom účte.