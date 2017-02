Prezident: Podľa mňa bola pracovná cesta v Keni nesmierne dôležitá

Prezident Andrej Kiska pokračoval druhý deň svojho oficiálneho programu v Nairobi návštevou viacerých projektov, do ktorých je zapojená slovenská rozvojová pomoc. Navštívil kliniku Mary Immaculate, vzdelávacie a rehabilitačné centrum Songa Mbele na okraji slumu Mukuru a základnú školu, ktorá funguje s podporou slovenskej Vysokej školy zdravotníctva sv. Alžbety. Foto: TASR/Kancelária prezidenta SR Foto: TASR/Kancelária prezidenta SR

Nairobi 15. februára (TASR) – Slovenský prezident Andrej Kiska považuje svoju prvú oficiálnu návštevu v Keni za veľmi dôležitú.povedal dnes Kiska.uviedol prezident SR.Podľa neho by si Slovensko mohlo zobrať príklad od Kene v tom, že vláda investuje peniaze do všeobecne prospešných projektov.dodal prezident Kiska.Príjemne ho prekvapilo aj to, že angličtina sa v Keni stala oficiálnym jazykom. To, že angličtina je povinným jazykom, dáva podľa neho mladým možnosť uchytiť sa vo svete.uzavrel Andrej Kiska.