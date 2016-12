Prezident Porošenko vyznamenal senátorov McCaina a Grahama

Ukrajinský prezidento Petro Porošenko. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 31. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko udelil dnes v Kyjeve dvom americkým republikánskym senátorom štátne vyznamenania. John McCain dostal Rad slobody a Lindsey Graham Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho, a to za významný osobný prínos k posilneniu vzťahov medzi Ukrajinou a USA.Porošenko vyzdvihol význam podpory, ktorej sa dostáva Ukrajine od republikánov i demokratov v Kongrese USA. Poznamenal, že delegácia, ktorú viedol na Ukrajine McCain, zahŕňala republikánov i demokratov. V delegácii bola napríklad demokratická senátorka Amy Klobucharová.Podľa Porošenka to potvrdzuje, že táto podpora bude naďalej pokračovať, a to v rámci zachovania štátnej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezávislosti Ukrajiny, ale aj v rámci boja proti ruskej agresii.dodal ukrajinský prezident.