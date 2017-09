Prezident: Potrebujeme skutočnú reformu školstva a ministra odborníka

Prezident SR Andrej Kiska Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tisovec 4. septembra (TASR) – Slovensko potrebuje skutočnú reformu školstva a kvalitného odborníka na poste ministra. Uviedol to dnes prezident SR Andrej Kiska na slávnostnom otvorení nového školského roka v Evanjelickom gymnáziu Tisovec v okrese Rimavská Sobota.zdôraznil prezident s tým, že vláda sa pomaly dostáva do druhej polovice svojho vládnutia a Slovensko stále nemá v takej prioritnej oblasti ako školstvo schválené, čo sa bude diať.Pripomenul tiež, že žiaden rezort nemal toľkých ministrov ako školstvo.podotkol Kiska, podľa ktorého práve od úrovne vzdelávania závisí, ako bude naša krajina vyzerať v budúcnosti.upozornil Kiska, podľa ktorého je to obrovská chyba.