Prezident poveril zostavením novej vlády Bojka Borisova

Sofia 27. apríla (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev dnes poveril lídra konzervatívnej strany GERB Bojka Borisova zostavením vlády, čo znamená, že sa po tretí raz stane premiérom.Očakáva sa, že Borisov, ktorý stojí na čele koalície GERB-u a strany Spojení vlastenci (OP), predstaví svoj vládny kabinet 3. mája, pričom parlament by mal novú administratívu schváliť na druhý deň.Proeurópsky zameraná GERB (Občania za európsky rozvoj Bulharska) získala v marcových predčasných parlamentných voľbách 95 kresiel v 240-miestnom zákonodarnom zbore, kým OP, ktorá voči EÚ zaujíma kritický postoj, skončila v hlasovaní tretia so ziskom 27 poslaneckých mandátov.Socialisti, ktorí sa počas predvolebnej kampane dovolávali užších vzťahov s Ruskom, zostávajú s 80 parlamentnými kreslami v opozícii.Borisov, bývalý starosta Sofie, slúžil ako premiér od roku 2009 až do odstúpenia niekoľko mesiacov pred vypršaním svojho prvého mandátu - pod nátlakom protestov proti politike úsporných opatrení, ktorú presadzoval.Od jesene 2014 stál na čele bulharskej vlády opäť, o dva roky neskôr však znova rezignoval; tentoraz po volebnom neúspechu kandidátky GERB-u v prezidentských voľbách Cecky Cačevovej, ktorú porazil Rumen Radev.Borisova čaká riešenie rovnakých problémov, ako keď sa po prvý raz ujal premiérskeho úradu - predovšetkým bezuzdná korupcia a chudoba, najmä v porovnaní s ďalšími členskými štátmi EÚ.