Prezident, predseda NR SR a premiér vidia budúcnosť SR iba v EÚ a NATO

Bratislava 23. októbra (TASR) - Slovenská republika dokáže byť vplyvnou a sebavedomou krajinou iba v rámci súdržnej EÚ, pričom každý jeden z dôležitých problémov nedokáže vyriešiť žiaden štát EÚ samostatne. Zhodli sa na tom v pondelok traja najvyšší ústavní činitelia - prezident SR Andrej Kiska, predseda NR SR Andrej Danko (SNS) a premiér Robert Fico (Smer-SD), ktorí spoločne rokovali na Bratislavskom hrade.povedal Kiska.Prezident upozornil, že dnes sa už nemožno spoliehať na širokú vnútropolitickú zhodu o smerovaní Slovenska.apeloval.Kiska je presvedčený, že traja najvyšší ústavní činitelia majú povinnosť ukázať a presviedčať občanov, že dokážeme byť sebavedomou a vplyvnou krajinou iba v rámci súdržnej EÚ.odkázal.Hlava štátu Ficovi a Dankovi navrhla, aby sa stretli pred každým dôležitým samitom EÚ a NATO.dodal Kiska s tým, že by malo byť viac počuť jednotlivých ministrov pri otázkach ako spoločný európsky prokurátor, dobudovanie jednotného trhu či bankovej únie.Danko pripomenul, že Slovensko zvládlo predsedníctvo v Rade EÚ, je však smutný, že sami doma nevieme niektoré veci doceniť.podotkol. Je však rád, že traja najvyšší ústavní činitelia dokážu deklarovať jednotu v otázkach zahraničnej politiky.Podľa Danka je veľmi dôležité, aby si každý vstúpil do svedomia.deklaroval.Fico je presvedčený, že Slovensko sa stáva proeurópskym ostrovom v stredoeurópskom regióne.uistil.Predseda vlády tvrdí, že v oblasti zahraničnej politiky Slovensko urobilo dieru do sveta.dodal.Traja najvyšší ústavní činitelia v prijatej deklarácii vyhlasujú, že budú spoločne dbať o jasnú a zodpovednú komunikáciu proeurópskej a proatlantickej orientácie SR, a to navonok v zahraničí aj voči občanom SR. Budú tiež podporovať budúcnosť Slovenska v jadre EÚ a kontinuálne prehlbovanie eurozóny. Budú sa zasadzovať za princípy rovnakého zaobchádzania na vnútornom trhu a nediskriminácie spotrebiteľov.Kiska, Danko a Fico budú podporovať aj "silný a múdry rozpočet EÚ", presadzovať kroky posilňujúce bezpečnosť našich občanov a podporovať plnenie našich spojeneckých záväzkov, ktorých súčasťou je dosiahnutie obranných výdavkov na úrovni 1,6 percenta HDP do roku 2020.