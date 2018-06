Prezident: Pri uzatváraní skládok budú platiť jasnejšie pravidlá

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Bratislava 22. júna (TASR) - Štát dostane väčšie právomoci v uzatváraní skládok a ich prevádzkovatelia už nemajú mať možnosť vyhovárať sa napríklad na nevysporiadané vlastnícke práva. Novelu zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorá reaguje na problémy vyskytujúce sa pri uzatváraní skládok, podpísal prezident SR Andrej Kiska.Právna norma zavádza pokutu pre prevádzkovateľov, ktorí napriek výzve nepodajú žiadosť o adekvátne povolenie. Podľa envirorezortu má posilniť kompetencie štátu a odstrániť problémy, ktoré vyplývajú z praxe. Napríklad situáciu, keď prevádzkovatelia skládok síce prestanú odpad navážať, no odmietnu skládku na vlastné náklady uzatvoriť a rekultivovať.vysvetľuje ministerstvo.Podobne, ak prevádzkovateľ skládky nepodá žiadosť o integrované povolenie aj napriek výzve Slovenskej inšpekcie životného prostredia, hrozí mu pokuta až do výšky 150.000 eur.približuje rezort.Prezident takisto podpísal aj novelu zákona o ovzduší, ktorá stanovuje záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Záväzky sú rozdelené do dvoch období - od roku 2020 a roku 2030. Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie má byť v roku 2030 oxid siričitý znížený o 82 percent v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to mínus 50 percent, pre nemetánové prchavé organické látky mínus 32 percent, pre amoniak mínus 30 percent a pre jemné tuhé častice mínus 49 percent.