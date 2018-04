Prezident pricestoval na prvú oficiálnu návštevu Kórejskej republiky

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Soul 9. apríla (TASR) - Prezident Andrej Kiska pricestoval v pondelok na svoju prvú oficiálnu návštevu Kórejskej republiky na pozvanie prezidenta Mun Če-ina. Krajina patrí medzi najvýznamnejších mimoeurópskych hospodárskych partnerov Slovenska.Slovenský prezident bude v utorok v rámci svojej návštevy rokovať so svojím juhokórejským partnerom. Počas rozhovorov sa sústredia predovšetkým na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, osobitne v hospodárskej a inovačnej oblasti.Ďalej sa Andrej Kiska počas návštevy stretne so zástupcami významných kórejských investorov na Slovensku, bude rokovať s predstaviteľmi Kórejskej asociácie pre medzinárodný obchod a navštívi inovačné centrum Pangyo Techno Valley.Kisku na ceste sprevádza okrem slovenských podnikateľov aj štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec. Súčasťou delegácie je aj predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.Prezident by mal ukončiť svoju návštevu v stredu (11.4.).