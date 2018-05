Prezident: S veľkým znepokojením sledujem, čo sa deje v RTVS

Andrej Kiska, archívna snímka. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska s veľkým znepokojením sleduje, čo sa aktuálne deje v RTVS. Vyjadrenia redaktorov o cenzúre, prepúšťanie novinárov za to, že prejavili svoj názor, považuje za neprípustné. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že telerozhlas sa nesmie stať slúžkou politikov a jeho vedenie by malo pravidelne a jasne vysvetľovať koncesionárom svoje kroky.napísal Kiska. Slovensko podľa jeho slov patrí medzi krajiny, kde média plnia úlohu strážcu demokracie a tam, kde zlyhávajú štátne orgány, odhaľujú korupciu, klientelizmus a upozorňujú na chyby inštitúcií.Slobodné a nezávislé médiá sú podľa prezidenta dôležitou a nevyhnutnou podmienkou demokracie.uviedol. Ako tvrdí, vo štvrtkový Svetový deň slobody tlače je možno viac ako kedykoľvek predtým dôležité hovoriť aj o ohrozovaní slobody médií na Slovensku.skonštatoval prezident.Vedenie RTVS v stredajšom (2.5.) stanovisku vyhlásilo, že v telerozhlase nedochádza k žiadnym udalostiam, ktoré by mali vyvolávať znepokojenie verejnosti, novinárov ani zástupcov akademickej obce. Taktiež, že vždy považovalo slobodu slova a nezávislosť za kľúčové piliere fungovania verejnoprávneho média a že si váži princípy demokracie a pluralitu názorov.uviedla hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. RTVS si podľa jej slov naďalej bude udržiavať svoju nezávislosť, verejnoprávnosť, bude zdrojom kvalitných, overených a dôveryhodných informácií.