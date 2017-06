Prezident SFZ poslal list šéfovi UEFA: Zaslúžime si adekvátny rešpekt

Na snímke prezident SFZ Ján Kováčik. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 26. júna (TASR) - Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik vyjadril spokojnosť s účinkovaním reprezentačného tímu do 21 rokov na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku. O to viac ho mrzí spôsob, akým zverenci trénera Pavla Hapala vypadli z turnaja, a to, čo predviedli vo vzájomnom zápase Taliani s Nemcami. Výsledok duelu C-skupiny (Taliani vyhrali 1:0) stačil obom tímom na postup do vyraďovačky, "squadra azzurra" vyhrala skupinu a Nemci postúpili ako najlepší tím z druhých miest vďaka lepšiemu skóre ako Slovensko a Portugalsko.Slováci neoficiálne skončili na ME 21 na 5. mieste.uviedol Kováčik v rozhovore pre oficiálny web SFZ. Presné znenie listu nechce prvý muž slovenského futbalu zverejňovať.Slovenský futbal má za sebou úspešný polrok, v ktorom A-tím víťazstvom v Litve zostal v hre o postup na MS aj na jeseň a reprezentácia do 21 rokov svojím vystúpením na ME vzbudila obrovský záujem vo verejnosti.povedal Kováčik. Výsledky oboch reprezentačných výberov dávajú slovenskému futbalu veľkú nádej smerom do budúcnosti.Kováčika neteší situácia okolo futbalu v kluboch VSS Košice a v Banskej Bystrici.vyslovil sa šéf SFZ.