Prezident SR Andrej Kiska povýšil troch armádnych funkcionárov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska povýšil dnes v Prezidentskom paláci troch funkcionárov Ozbrojených síl SR. Plukovníka Karola Navrátila povýšil do vojenskej hodnosti brigádneho generála, brigádneho generála Daniela Zmeka do hodnosti generálmajora a generálmajora Jána Balciara do hodnosti generálporučíka.uviedol v príhovore Kiska. Prezident zdôraznil, že povýšení armádni funkcionári budú musieť dokazovať, že Slovensko je odhodlané plniť si svoje záväzky voči spojencom a že nebudeme špekulovať o tom, ako ich obísť či neplniť.Ján Balciar v súčasnosti pôsobí ako riaditeľ Vojenského spravodajstva. Daniel Zmeko je dnes generálnym riaditeľom sekcie modernizácie a podpory ministerstva obrany. Karol Navrátil zastáva funkciu zástupcu veliteľa pozemných síl.