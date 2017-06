Prezident SR prijal hráčov MŠK Žilina, šošoni by radi prišli aj o rok

Na snímke vľavo prezident SR Andrej Kiska a vpravo 10-ročná majsterka Európskej únie v šachu Lucia Kapičáková počas partie v stredu 28. júna 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. júna (TASR) - Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v stredu prijal futbalistov MŠK Žilina, majstra Fortuna ligy v sezóne 2016/17. Okrem nich pozval na návštevu aj slovenský deaflympionický tím pred odchodom na letnú deaflympiádu 2017 a 10-ročnú majsterku Európskej únie v šachu Luciu Kapičákovú.Prezident zaželal "" veľa úspechov v nasledujúcej sezóne, no najmä v blížiacom sa dvojzápase druhého predkola Ligy majstrov, v ktorom vyzvú FC Kodaň. Hlava štátu SR ukončila prejav so želaním, aby sa v prezidentskom paláci stretla so Žilinčanmi aj o rok. Andrej Kiska totiž založil prijímaním majstra futbalovej ligy tradíciu a nezabudol pripomenúť, že vie, že by sa v tom prípade vyrovnal MŠK v počte zisku titulov Slovanu Bratislava. Žilinčania prezidentovi odovzdali ako dar ich dres s číslom jeden a menom Kiska. "" povedal po stretnutí Žilinčan Michal Škvarka.Príjemný pocit mal z prijatia aj kormidelník MŠK Adrián Guľa. "" Žilinčania by sa radi zúčastnili prijatia u prezidenta v úlohe majstra aj o rok, budú to však mať ťažké. Zuby na titul si bude brúsiť aj spomínaný rekordér Slovan, ktorý v utorok uskutočnil najdrahší prestup v rámci slovenskej futbalovej súťaže. "J" dodal Guľa.Na prijatí sa nezúčastnil kamerunský obranca Ernest Mabouka, ktorý štartoval na turnaji Pohár konfederácií a chýbali aj úspešní reprezentanti do 21 rokov. Prípravu na novú sezónu absolvovali v uplynulých dňoch "" bez nich, ale kormidelník MŠK mal všetko pod drobnohľadom." dodal Adrián Guľa.