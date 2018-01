Prezident SR prijal predstaviteľov baníkov a ocenil ich prácu

Na snímke sprava prezident SR Andrej Kiska a predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy počas novoročného prijatia baníkov v Prezidentskom paláci 10. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke sprava prezident SR Andrej Kiska a predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy počas novoročného prijatia baníkov v Prezidentskom paláci 10. januára 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 10. januára (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska v stredu prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov baníkov. Spomenul si na svoje prijatie do tohto cechu, ocenil prácu baníkov a vyslovil prianie, aby sa tradícia baníctva naďalej udržiavala.Baníctvo je podľa Kisku pre Slovensko veľmi dôležité. "Ďakujem za vašu prácu, budete mať vždy moju plnú podporu," uviedol prezident na stretnutí. "Jeden z najväčších zážitkov, ktorý som mal v minulom roku, bol v septembri v Banskej Štiavnici, keď ste ma prijali do baníckeho cechu," poznamenal Kiska s tým, že prijatie do cechu považuje za veľkú poctu."Novoročné prijatia zároveň aj my vnímame ako spoločenské ocenenie práce spolkov, cechov, bratstiev, ale aj našich partnerských organizácií, kolegov, ktorí sa tu nachádzajú," konštatoval predseda združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy. Zároveň predstavil prezidentovi určité návrhy zo strany baníkov. "Naše návrhy smerujú aj k tomu, aby sa vytvorila koncepcia prezentácie tohto dedičstva," priblížil s tým, že v súčasnosti je na Slovensku 36 spolkov a cechov.Stretnutie sa podľa predsedu združenia uskutočnilo takmer po roku a zúčastnili sa na ňom okrem slovenských baníkov aj ich českí kolegovia. Na záver pozvali baníci prezidenta na návštevu činných pracovísk. "Veľmi radi by sme napríklad poskytli devízy týchto našich banských lokalít, ktoré sa viažu aj na prírodné bohatstvo napríklad pre rokovania prezidentov V4," s tým, že by si vedeli predstaviť účasť prezidenta aj na 11. stretnutí banských miest a obcí Slovenska.