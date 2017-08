Prezident Srbska ponúkol občianstvo talentovanému migrantovi

Afganistan, ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 16. augusta (TASR) - Srbský prezident Aleksandar Vučič ponúkol dnes občianstvo desaťročnému migrantovi z Afganistanu, ktorý si pre svoj maliarsky talent vyslúžil prezývku "malý Picasso". Občianstvo zároveň ponúkol aj jeho rodine, s ktorou chlapec strávil uplynulých osem mesiacov v utečeneckom tábore v Srbsku.Vučič sa dnes s Farhádom Núrím a jeho rodinou stretol vo svojom úrade. Jeho ponuka okrem občianstva zahŕňala aj pracovné miesto pre chlapcovho otca, informovala agentúra AP.Kresby a fotografie Farháda Núrího vystavili minulý týždeň v záhrade jednej z belehradských kaviarní vďaka podpore humanitárnych organizácií, ale aj srbskej vlády. Vernisáž bola zároveň charitatívnym podujatím s cieľom pomôcť mladému Srbovi, zotavujúcemu sa po chirurgickom odstránení nádoru na mozgu.Núrí spoločne so svojou rodinou utiekol z Afganistanu už pred dvoma rokmi. Rodina sa pôvodne chcela dostať do Švajčiarska, skončila však v preplnenom tábore pre migrantov v Srbsku. Tam chlapec začal navštevovať hodiny umenia organizované humanitárnymi organizáciami a vďaka svojmu talentu sa zakrátko stal miestnou celebritou.povedal chlapcovi a jeho rodine Vučič.Núrího rodina patrí medzi približne 5000 migrantov, ktorí po úteku pred chudobou a vojnou vo svojej vlasti uviazli na ceste do krajín Európskej únie v Srbsku, keď došlo k uzavretiu hraníc na tzv. balkánskej trase.