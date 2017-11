Prezident Steinmeier sa v Austrálii pýtal na utečencov

Nemecký minister zahraničných vecí Frank-Walter Steinmeier Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Perth 4. novembra (TASR) - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v sobotu na stretnutí s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom v meste Perth vypytoval na situáciu utečencov z tábora na papuánskom tichomorskom ostrove Manus. Tam austrálska vláda posielala žiadateľov o azyl, ktorí sa dostali na jej územie po mori. Po nedávnej dohode s Papuou-Novou Guineou však tábor tento týždeň zatvorila.povedal po stretnutí Steinmeier. Dodal, že mu bolo povedané, že Austrália sa snaží nájsť rýchle riešenie utečeneckej krízy, ktoré bude zahŕňať aj možnosti presídlenia. Nemecký prezident sa má v Perthe zúčastniť na nemecko-austrálskej obchodnej konferencii, informovala agentúra DPA.Na to, aby sa Turnbulla spýtal na tábor na Manuse, Steinmeiera vyzvala ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) aj samotní utečenci. Elaine Pearsonová, šéfka austrálskej HRW, uviedla, že Nemecko sa k migrantom dlhodobo správa humánne a Steinmeier by mal Turnbulla vyzvať, aby ľudí z Manusu "priviedol do bezpečia".Situácia v utečeneckom tábore na papuánskom ostrove Manus sa výrazne zhoršila od utorka, keď Austrália tábor zatvorila. Približne 600 utečencov sa však z tábora odmietlo presunúť do dočasných prístreškov. Obávajú sa totiž, že by na nich zaútočili miestni obyvatelia. Viaceré prístrešky pritom zatiaľ nie sú ani úplne dokončené, priblížila agentúra DPA.V tábore však už utečencom zastavili prívod elektriny a prestali dovážať potraviny. Na sociálnych sieťach sa následne objavili fotografie zachytávajúce mužov snažiacich sa prekopať k zdroju pitnej vody. Organizácia Spojených národov vyjadrila obavu, že situácia by mohla prerásť v humanitárnu krízu.