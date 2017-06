Prezident Steinmeier varoval Rusko pred pokusmi o ovplyvnenie volieb

Frank-Walter Steinmeier Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Berlín 15. júna (TASR) - Nemecký spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier varoval Ruskú federáciu pred pokusmi o zasahovanie do priebehu blížiacich sa parlamentných volieb v spolkovej republike.Ako vyplýva z jeho slov pre mienkotvorný denník Frankfurter Allgemeine Zeitung, ak by sa Moskva pokúšala ovplyvniť voľby do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa uskutočnia 24. septembra, zásoby toho, čo je pre obe krajiny spoločné, by sa ďalej zmenšili. To by bolo škodlivé pre obe strany, dodal najvyšší nemecký predstaviteľ.Na margo vzťahov s Moskvou Steinmeier prezentoval kritický obraz. Podľa jeho názoru trvá rastúce odcudzovanie sa medzi Európou a Ruskom už 15 rokov. Dnes Rusko hľadá svoju identitu skôr v izolácii od Európy a Západu ako v tom spoločnom, konštatoval nemecký prezident a dodal, že prekvapujúce približovanie v súčasnosti nemožno očakávať. Za alternatívu však dlhoročný šéf nemeckej diplomacie nepovažuje absenciu komunikácie.