Prezident: Stojí proti nám nebezpečná extrémistická politická sila

Bratislava 31. októbra (TASR) - Blížiace sa voľby do vyšších územných celkov (VÚC), ktoré sa na Slovensku uskutočnia v sobotu 4. novembra, prinášajú nebezpečenstvo, týkajúce sa všetkých samosprávnych krajov. V príhovore občanom, ktorý odvysielal RTVS, to vyhlásil prezident SR Andrej Kiska.Výnimočnosť týchto volieb podľa prezidenta totiž súvisí aj s nárastom podpory extrémistov na Slovensku.povedal.Ako tvrdí, výsledok krajských volieb ovplyvní to, čomu budeme v najbližších rokoch venovať pozornosť a energiu.myslí si Kiska.Na voličov preto apeloval, aby si spomenuli, ako mnohých nemilo prekvapil výsledok predchádzajúcich volieb v Banskej Bystrici, ktorý štyri roky doliehal na všetkých obyvateľov regiónu, ale aj celého Slovenska.upozornil.Kiska hovorí, že ako slobodná spoločnosť máme právo sa brániť zlu. A môžeme využiť naše občianske právo a poraziť hrozbu našou najsilnejšou zbraňou, ktorou sú slobodné demokratické voľby.podotkol prezident.Hlava štátu uviedla, že v sobotu budeme rozhodovať o našom každodennom živote. O tom, ako budú vyzerať naše stredné školy, nemocnice a cesty.povedal Kiska s tým, že rozhodneme o každodenných maličkostiach, ktoré život v našich regiónoch zlepšujú, alebo, naopak, môžu náš život zhoršiť.Prezident priznáva, že voľby do vyšších územných celkov na Slovensku patria medzi tie s nižšou volebnou účasťou a výrazná väčšina z nás sa v týchto voľbách vzdáva svojho práva voliť a rozhodnúť o ďalšom rozvoji kraja, v ktorom žijeme.apeloval.Kiska tvrdí, že časti našej krajiny sa skutočne darí.uzavrel.