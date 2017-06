Prezident:Téma boja proti korupcii sa zvrhla na osobnú politickú vojnu

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska (vpravo) prichádza k rečníčkemu pultu, aby vystúpil so správou o stave republiky na pôde parlamentu. Vľavo premiér Robert Fico. V Bratislave 14. júna 2017. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. júna (TASR) - Slovensku sa ekonomicky darí a nikdy za 25 rokov nemalo taký široký priestor na riešenie veľkých, podstatných problémov ako dnes. Napriek tomu sa politici často podľa prezidenta SR Andreja Kisku venujú skôr maličkostiam plným osobnej nevraživosti. U ľudí potom silnie pocit odcudzenia medzi normálnym životom a politikou.Spoločnosť zároveň podľa neho paralyzovala osobná politická vojna, na ktorú sa zmenila téma boja proti korupcii. V súvislosti s témou korupcie uviedol, že politici by mali vedieť niesť zodpovednosť. Takto hodnotí prezident stav republiky v správe, ktorú predniesol dnes poslancom Národnej rady SR. Zastáva sa v nej tiež sociálne slabých a nabáda na zlepšenie stavu.uviedol. Obeťou je podľa neho právny štát. Prezident žiada politikov, aby nebagatelizovali snahu mladých slušných ľudí protestujúcich proti korupcii.apeloval na politikov.V súvislosti s pritikorupčným pochodom v slovenských mestách, na ktorých ľudia žiadajú okrem iného odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka (Smer-SD), pripomenul, že Kaliňákovi sa venoval v správe aj pred rokom.upozornil Kiska.Prezidentovi chýba u politikov schopnosť sústrediť sa na dôležité veci. Poukázal na najväčšie slabiny Slovenska, ktorými sú školstvo, zdravotníctvo, kvalita života v regiónoch, vylúčené rómske komunity, výzvy spojené so starnutím populácie, inovačný potenciál krajiny. Politici sa pritom viac podľa Kisku venujú nie týmto témam, ale maličkostiam plným osobnej nevraživosti.V súvislosti s korupciou vo vrcholovej politike uviedol, že. Vyzdvihol snahu ministrov spravodlivosti a zdravotníctva Lucie Žitňanskej (Most-Híd) a Tomáša Druckera (nom. Smeru-SD), ktorí by si podľa neho zaslúžili otvorenú politickú podporu. Opozícia by zas podľa hlavy štátu pomohla krajine najviac vtedy, keď sa bude snažiť vracať politickú diskusiu k dôležitým problémom a ich riešeniam.Dotkol sa aj účasti fašistov v NRSR. Podľa Kisku treba zisťovať, prečo je časť spoločnosti ochotná podporovať fašistickú stranu. Či to nie je aj preto, že časť voličov volá o pomoc. Zastal sa aj nezávislých médií.povedal. Apeloval na poslancov, aby na úlohu verejnoprávnych médií mysleli aj pri nadchádzajúcej voľbe generálneho riaditeľa RTVS.poznamenal.Ministerstvo školstva by zas v súvislosti s problémom extrémizmu a propagandy malo podľa Kisku posilniť mediálnu výchovu vo všetkých školách. Proti extrémizmu treba podľa Kisku zakročiť všetkými dostupnými zákonnými prostriedkami. Zápas s extrémistami sa zrejme podľa neho ale neskončí rozpustením ĽSNS.Problémom na Slovensku je aj chudoba, štát nie je úspešný podľa Kisku ani pre deti z detských domov, pre slobodné matky s deťmi, osamelých seniorov, rodiny s vážne chorým dieťaťom, ani pre vylúčené rómske komunity. Prezident apeloval, aby sme sa pohli v snahe o spravodlivý, bezpečný a sociálny štát.poznamenal.Zdôraznil zároveň, že členstvo v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii je nevyhnutnou podmienkou pre bezpečnosť, prosperitu a lepší život našich ľudí. Prihlásil sa aj k tomu, že SR by mala byť v jadre EÚ.uviedol.