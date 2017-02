Prezident Trump odkázal Rúhánímu, aby bol opatrnejší vo výrokoch

Iránsky prezident Hasan Rúhání Foto: TASR/AO Foto: TASR/AO

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci nadnes uviedol, že iránsky prezident Hasan Rúhání by mal byť opatrnejší vo svojich výrokoch.Šlo o Trumpovu reakciu na Rúháního kritiku na adresu USA za americké hrozby voči Iránu. Rúhání v tejto súvislosti vyhlásil, že Irán sa nenechá zastrašiť politikou "vojnového štvania". Dodal tiež, že každý, kto sa Iránu vyhráža, to neskôr oľutuje.Trump sa k týmto Rúháního výrokom vyjadril počas letu prezidentským špeciálom, ktorým spolu so svojím hosťom, japonským premiérom Šinzóom Abem, cestovali do Palm Beach v americkom štáte Florida.Trump vyvolal napätie v americko-iránskych vzťahoch, keď jeho vláda minulý týždeň v reakcii na iránsky test balistickej rakety uvalila sankcie na 13 jednotlivcov a 12 spoločností v Iráne. Trump tiež uviedol, že Irán dostal od USA kvôli raketovej skúške oficiálnu výstrahu.Teherán sankcie kritizoval a vyhlásil, že sú rozpore s jadrovou dohodou z roku 2015, ktorá ukončila dlhoročné spory o kontroverzná jadrový program Iránu.Irán kritizoval aj Trumpovo nariadenie, ktorým sa mal obmedziť vstup cestujúcich z vybraných siedmich moslimských krajín a prisťahovalcov do USA. Tento dokument však tento týždeň zablokovali americké súdy. Trump v noci nadnes pripustil vydanie nového podobného nariadenia.