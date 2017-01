Prezident Trump plánuje 50 veľkých projektov za 137,5 miliardy USD

Prezident USA Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. januára (TASR) - Z Bieleho domu sa dostal do amerických médií zoznam 50 najdôležitejších stavebných projektov, ktoré chce realizovať americký prezident Donald Trump za 137,5 miliardy USD (127,99 miliardy eur). Polovica sumy by mala pochádzať zo súkromnej sféry.Médiá uverejnili nielen zoznam stavieb, ale aj to, že sa nimi vytvorí vyše 193.000 pracovných miest. Trumpov investičný zámer bude musieť schváliť Kongres.Medzi najväčšie diela bude patriť rozširovanie newyorského metra, na ktoré sa plánuje vynaložiť 14,5 miliardy USD. Za 12,5 miliardy USD sa postaví železničná trať medzi New York City a Newarkom. V Texase sa plánuje vybudovať trať pre superexpresy, po ktorej by mali premávať súpravy podobné japonským šinkansenom. Dielo sa má financovať zo súkromných zdrojov sumou 12 miliárd USD. Na obežnú dráhu sa vypustia satelity za 10 miliárd USD s kontrolným systémom pre leteckú dopravu. Železničná stanica vo Washingtone bude rekonštruovaná za 8,7 miliardy USD.Ďalšie miliardy dolárov sa investujú do obnovy 15 mostov vo Filadelfii, veterného parku v štátne Wyoming, plynovodu pozdĺž atlantického pobrežia, do modernizácie vodných elektrární, ktoré patria armáde, výstavby Národného strediska pre infraštruktúru v štáte Ohio, modernizácie troch letísk Lambert-St. Louis, Seattle – Tacoma, medzinárodného letiska v Kansas City.Na zozname je aj niekoľko menších projektov, ktorých cena by mala dosiahnuť len pár stoviek miliónov USD.