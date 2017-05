Prezident Trump rokoval s austrálskym premiérom Turnbullom

Austrálsky premiér Malcolm Turnbull. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa stretol vo štvrtok v New Yorku s austrálskym premiérom Malcolmom Turnbullom, s ktorým mal" o otázkach dôležitých pre obe krajiny. S Turnbullom podľa neho hovorili o národnej bezpečnosti, obchode a o možnostiach podpory hospodárskej spolupráce.Trump vo štvrtok pricestoval na svoju prvú návštevu New Yorku od nástupu do funkcie. Krátko po prílete absolvoval s austrálskym premiérom pracovnú večeru na palube vyradenej lietadlovej lode USS Intrepid pri príležitosti 75. výročia bitky v Koralovom mori, v ktorej proti Japoncom bojovali aj Austrálčania.Agentúra AP pripomenula turbulentný začiatok komunikácie Trumpa s Turnbullom. Prezident USA mal totiž začiatkom roka roztržku s Turnbullom kvôli plánu, ktorý odsúhlasil jeho predchodca Barack Obama. Počas neslávne známeho telefonátu ho nazvalVo štvrtok však Trump hovoril o dobrých vzťahoch s Turnbullom, na ktoré je podľa vlastných slov hrdý.