Prezident Trump vymenuje konzervatívnych bankárov do vedenia Fedu

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump ešte v tomto roku vymenuje dvoch konzervatívnych bankárov do vedenia Fedu, ktorý plní v krajine funkciu centrálnej banky. V jej direktóriu bude mať onedlho tri miesta voľné.Novým členom by sa mal stať Randal Quarles, bývalý pracovník federálneho ministerstva financií, a univerzitný profesor Marvin Goodfriend. Podľa správ amerických novín obaja finanční experti sú stúpencami konzervatívnej peňažno-politickej línie Fedu.Hovorca úradu amerického prezidenta uviedol, že proces menovania nových členov Fedu nie je ešte tak ďaleko, aby sa akékoľvek meno mohlo zverejniť.Finanční experti v Spojených štátoch a v zahraničí očakávajú, že Fed zvýši svoju základnú úrokovú sadzbu ešte tento mesiac. Do konca roka by mal tento krok zopakovať dvakrát.Trump sa počas predvolebnej kampane kriticky vyjadroval k práci šéfky Fedu Janet Yellenovej. Po jeho vstupe do Bieleho domu Yellenovej prácu začal oceňovať. Teraz prevláda názor, že keď jej na budúci rok skončí prvé funkčné obdobie, ponechá ju vo funkcii.