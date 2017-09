Prezident USA Donald Trump vyzval na reformu OSN

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump požadoval dnes reformu Organizácie Spojených národov počas svojho prvého prejavu na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Ocenil pritom snahu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa zreformovať organizáciuPodľa Trumpa OSNUviedol, že míňa príliš veľa peňazí a má príliš veľa zamestnancovpovedal.Uviedol, že žiadny členský štát by nemal brať na seba neúmernú časť nákladov. Zdôraznil však, že USA sa zaväzujú byť partnerom v práci OSN, aby bola "efektívnejšou silou" pre mier na celom svete.Trump sa tak vyjadril na Spojenými štátmi organizovanom podujatí na tému reformy 193-člennej svetovej organizácie.Vystúpil na ňom aj generálny tajomník OSN Guterres, ktorý zdieľal Trumpovu víziu menej míňajúcej OSN, abyOrganizáciu Spojených národov oslabuje podľa Guterresa byrokracia.ovedal generálny tajomník OSN.pokračoval Guterres. Priznal, že sa niekedy sám seba pýta, či to nebolo sprisahanie vytvoriť tie pravidlá tak, aby boli neúčinné.